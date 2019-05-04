Ортис отказался от боя с Джошуа, ему предлагали 7 млн долларов

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о переговорах с командой Луиса Ортиса.
«Джэй Хименес, менеджер Ортиса, позвонил мне и сказал, что не может поверить в новость о дисквалификации Миллера. Также он заявил, что Луис не будет готов к бою. Я попросил его поговорить с Ортисом. Тогда Хименес сказал, чтобы мы сделали им предложение.
Я предложил 6 млн долларов, но они даже не ответили. Тогда я предложил 7 млн. Также мы сказали, что в случае победы Ортиса состоится бой-реванш на более крупную сумму. Но в итоге мы не получили ответа», – приводит слова Хирна «Газета.Ru» со ссылкой на East Side Boxing.
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