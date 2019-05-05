Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе - Советский спорт
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05 мая 2019 07:58БоксСпирин Дмитрий

Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе

Мексиканец Сауль Альварес выиграл объединительный поединок в среднем весе у американца Дэниела Джейкобса.

В близком бою все трое судей отдали предпочтение Альваресу - 115:113, 115:113, 116:112.

Таким образом, он стал чемпионом по трем версиям - WBA, WBC и IBF. Чемпионским титулом WBO в среднем весе, напомним, владеет британец Билли Джо Сондерс.

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