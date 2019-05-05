Артур Бетербиев: Не очень доволен своим выступлением, хочу объединительный бой с любым из чемпионов

«Не очень доволен своим выступлением. Возможно, соперник не дал мне возможности показать все мои таланты. Что касается дальнейших планов, то хочу объединительных боев. Готов встретиться с любым из чемпионов», — приводит слова Бетербиева Boxingscene.
Ранним утром 5 мая россиянин нокаутировал Радивое Каладжича за пять раундов и во второй раз защитил титул чемпиона мира.
Напомним, что чемпионскими поясами в полутяжелом весе владеют также россияне Дмитрий Бивол, Сергей Ковалев и украинец Александр Гвоздик.
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