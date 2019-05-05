Артур Бетербиев: Не очень доволен своим выступлением, хочу объединительный бой с любым из чемпионов Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился впечатлениями от победы над Радивое Каладжичем.

«Не очень доволен своим выступлением. Возможно, соперник не дал мне возможности показать все мои таланты. Что касается дальнейших планов, то хочу объединительных боев. Готов встретиться с любым из чемпионов», — приводит слова Бетербиева Boxingscene.

Ранним утром 5 мая россиянин нокаутировал Радивое Каладжича за пять раундов и во второй раз защитил титул чемпиона мира.

Напомним, что чемпионскими поясами в полутяжелом весе владеют также россияне Дмитрий Бивол, Сергей Ковалев и украинец Александр Гвоздик.