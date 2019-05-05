Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом

«Альварес — потрясающий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Нужно пересмотреть этот бой, но я отдал все, что у меня было. В следующий раз вы увидите лучшего Джейкобса. Альварес очень быстрый и скользкий соперник. У нас получилась отличная схватка. Как бы то ни было, чувствую, что сделал достаточно для победы. Но мне все равно нужно еще посмотреть запись поединка», — приводит слова Джейкобса Boxingscene.
Напомним, все трое судей отдали победу Альваресу (115:113, 115:113, 116:112).
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