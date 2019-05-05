Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

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Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

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