Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом - Советский спорт
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05 мая 2019 12:10БоксСпирин Дмитрий

Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс прокомментировал поражение от Сауля Альвареса.

«Альварес — потрясающий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Нужно пересмотреть этот бой, но я отдал все, что у меня было. В следующий раз вы увидите лучшего Джейкобса. Альварес очень быстрый и скользкий соперник. У нас получилась отличная схватка. Как бы то ни было, чувствую, что сделал достаточно для победы. Но мне все равно нужно еще посмотреть запись поединка», — приводит слова Джейкобса Boxingscene.

Напомним, все трое судей отдали победу Альваресу (115:113, 115:113, 116:112).

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