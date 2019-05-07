Тайсон Фьюри в скором времени может завершить карьеру Из-за проблем с психикой британский боксер пропустил несколько лет.

Тайсон Фьюри намекнул на скорое завершение карьеры. Британец 15 июня подерется с Томом Шварцем в Лас-Вегасе.

«Планирую активно провести этот год. Намереваюсь принять участие в трех поединках, а затем все.

Поединок со Шварцем? Это голодный лев, который хочет нокаутировать меня. У него 16 нокаутов в 24 боях, я думаю, что он является хорошим боксером, если честно. Если недооценить его, то это может дорого стоить», - приводит слова Фьюри iFL TV.

За карьеру 30-летний Фьюри выиграл 27 боев и один бой с его участием завершился вничью. Шварц на данный момент также не имеет поражений, он выиграл 24 боя.