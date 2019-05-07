Тайсон Фьюри в скором времени может завершить карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 09:33БоксСметанникова Дарья

Тайсон Фьюри в скором времени может завершить карьеру

Из-за проблем с психикой британский боксер пропустил несколько лет.

Тайсон Фьюри намекнул на скорое завершение карьеры. Британец 15 июня подерется с Томом Шварцем в Лас-Вегасе.

«Планирую активно провести этот год. Намереваюсь принять участие в трех поединках, а затем все.

Поединок со Шварцем? Это голодный лев, который хочет нокаутировать меня. У него 16 нокаутов в 24 боях, я думаю, что он является хорошим боксером, если честно. Если недооценить его, то это может дорого стоить», - приводит слова Фьюри iFL TV.

За карьеру 30-летний Фьюри выиграл 27 боев и один бой с его участием завершился вничью. Шварц на данный момент также не имеет поражений, он выиграл 24 боя.

06/05 13:24Футбол
«Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
04/05 18:33Хоккей
Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
06/05 08:00Футбол
А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия ЦыбаневаКак так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара»
06/05 13:57Футбол
Фернандо забил самый красивый гол, а лучшим был Бакаев. Итоги 27-го тура РПЛ (видео)«Советский спорт» по итогам 27-го тура РПЛ определил лучший гол, лучшего игрока и лучшего тренера.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
06/05 13:00Футбол
Быстров бил людей в барах, «Спартак» сломался, а «Ювентус» - чемпион! Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 7 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
06/05 23:18Футбол
«Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил». Кокорин троллит судью перед приговором?В понедельник прокурор запросила для новоиспеченного чемпиона России Александра Кокорина и бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по полтора года колонии общего режима. 8 мая станет известная дальнейшая судьба футболистов.
Новости
10:25 Футбол Маурицио Сарри: На этот раз я хочу не просто играть в финале Лиги Европы – я хочу выиграть
10:18 Футбол «Реал» готов приобрести Погба, если «Манчестер Юнайтед» снизит сумму компенсации
10:09 Футбол Николай Комличенко: Перейти в «Реал»? Пока это из серии сюрреализма
09:58 Хоккей Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода
09:56 ММА Тони Фергюсон вернулся в UFC после семейных проблем
09:46 Хоккей Сергей Бобровский: К сожалению, вратарь «Бостона» обыграл меня
09:39 Футбол Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо (видео)
09:33 Бокс Тайсон Фьюри в скором времени может завершить карьеру
09:23 Биатлон СБР: Васильева будет дисквалифицирована на два года, мы никак не сможем ей помочь
09:19 Футбол Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
09:11 Фигурное катание Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева – третья
09:06 Теннис Хачанов – о победе над Мунаром: Именно такую игру я и искал
09:02 Фигурное катание Коляда обогнал Ханю в рейтинге ISU
08:53 ММА Макгрегор удалил пост, в котором назвал друзей Нурмагомедова «грязными крысами»
08:49 Футбол СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед»
08:36 Футбол Эрнесто Вальверде: Результат первого матча с «Ливерпулем» не влияет на «Барселону»
08:20 Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
08:15 Футбол Николай Комличенко: Максимум взаимоотношений со сборной России – подписка в инстаграме
08:02 Футбол Луис Суарес: Не буду праздновать гол, если забью его на «Энфилде»
07:55 Футбол Гаттузо – об отказе Бакайоко выходить на замену: Поговорю с ним один на один
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика