Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца - Советский спорт
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07 мая 2019 23:55Бокс

Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца

Украинский боксер Александр Усик не сможет провести бой против камерунца Карлоса Такама из-за травмы.

«Усик из-за травмы бицепса вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая. Заявление об этом будет сделано в ближайшее время», - написал в своем аккаунте Twitter британский промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что бой Усика с Такамом должен был состояться 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

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