Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца

«Усик из-за травмы бицепса вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая. Заявление об этом будет сделано в ближайшее время», - написал в своем аккаунте Twitter британский промоутер Эдди Хирн.
Напомним, что бой Усика с Такамом должен был состояться 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).
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