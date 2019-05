Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца

«Усик из-за травмы бицепса вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая. Заявление об этом будет сделано в ближайшее время», - написал в своем аккаунте Twitter британский промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что бой Усика с Такамом должен был состояться 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

UPDATE 📰 Due to a bicep injury, @usykaa has been forced to postpone his heavyweight debut against Carlos Takam, scheduled for May 25. An announcement regarding our Maryland show will be made shortly. #UsykTakam @DAZN_USA