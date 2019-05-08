Артур Бетербиев: Мне интересен бой с Ковалевым Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал победу над американцем Радивойе Каладжичем, которая позволила россиянину успешно провести вторую защиту пояса чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.

«Я обычно стараюсь хорошо настроиться, чтобы меня ничего не отвлекало. Полный фокус на бой. Честно сказать — я не знаю за счет чего удается продлевать серию побед без поражений. Я стараюсь выкладываться в зале на сто процентов. Наверное, из-за этого.

Бой с Ковалевым? Он после последней победы вызвал меня на бой. Я его вызов принял. После этого я от него ничего не слышал. В любом случае — я готов. Я думаю, следующий поединок проведу ориентировочно в сентябре–октябре. Может быть раньше. Посмотрим.

Сейчас чувствую легкую усталость после перелета. И, конечно, предпраздничное настроение. Федерация Бокса хорошо меня встретила по прилету. Я самокритичен. Даже если я все оставил в тренировочном зале, я все равно думаю, что чего-то не сделал. А так, боями я более-менее доволен.

Что касается потенциального боя в России — сейчас идут переговоры. Так что скорее всего бой состоится. Мне бы самому было это интересно. Мне без разницы с кем боксировать, но в первую очередь мне интересен Ковалев из-за предыстории», — цитирует Бетербиева Sport24.ru.

