Владимир Кличко собирается вслед за братом уйти в политику Виталий Кличко является мэром Киева.

Бывший боксер Владимир Кличко может возглавить на парламентских выборах партию УДАР. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие Виталию Кличко.

Отмечается, что Владимир Кличко пока точно не решил, нужно ли ему это. О своем решении бывший боксер должен объявить в июне.

Ранее сообщалось, что Кличко может возобновить карьеру. Напомним, в последнем бою спортсмен проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в 11-м раунде.