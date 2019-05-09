Ломаченко проведет бой с Кэмпбеллом за титул WBC

Сам поединок пройдет в Великобритании по желанию украинского боксера. В качестве места проведения встречи арена O2 в Лондоне и стадион «Кей Си» в Халле.
Ориентировочно бой должен пройти в конце августа.
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