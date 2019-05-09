Ломаченко проведет бой с Кэмпбеллом за титул WBC - Советский спорт
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09 мая 2019 22:26Бокс

Ломаченко проведет бой с Кэмпбеллом за титул WBC

Чемпион по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может провести бой за вакантный пояс WBC с первым номером рейтинга Люком Кэмпбеллом.

Сам поединок пройдет в Великобритании по желанию украинского боксера. В качестве места проведения встречи арена O2 в Лондоне и стадион «Кей Си» в Халле.

Ориентировочно бой должен пройти в конце августа.

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