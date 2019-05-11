Тайсон назвал Ломаченко танцором балета

Известный боксер Майк Тайсон желает увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и американцем Жервонтой Дэвисом. Ранее Ломаченко заявил, что ради этого боя он готов сбросить вес и отказаться от гонорара.
— Ломаченко на ринге — это балетный танцор. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Жервонта Дэвис. Пока он еще не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они встретились через два года, — приводит BoxingNews24 слова Тайсона.
Дэвис одержал 21 победу в 21 бое на профессиональном ринге. На его счету 20 нокаутов.
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