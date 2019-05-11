Берчельт и Варгас успешно прошли взвешивание Участники шоу в американском Тусоне (штат Аризона) успешно прошли официальное взвешивание.

Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт и его соперник Франсиско Варгас оба точно уложились в рамки весовой категории, показав на весах ровно 130 фунтов (59 кг).

Напомним, что эти боксеры встречаются уже во второй раз — в 2017 году Берчельт нокаутировал Варгаса в одиннадцатом раунде и отобрал у него чемпионский пояс.