Тайсон Фьюри: Верю, что реванш с Уайлдером пройдет в декабре - Советский спорт
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11 мая 2019 20:16БоксСпирин Дмитрий

Тайсон Фьюри: Верю, что реванш с Уайлдером пройдет в декабре

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри выразил надежду на проведение реванша с Деонтеем Уайлдером в 2019 году.

«Верю, что второй бой с Уайлдером состоится в декабре. Это станет уже третьим поединком за год для меня», – сказал Фьюри.

Боксер также отметил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером закончился вничью.

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