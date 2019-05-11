Тайсон Фьюри: Верю, что реванш с Уайлдером пройдет в декабре Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри выразил надежду на проведение реванша с Деонтеем Уайлдером в 2019 году.

«Верю, что второй бой с Уайлдером состоится в декабре. Это станет уже третьим поединком за год для меня», – сказал Фьюри.

Боксер также отметил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером закончился вничью.