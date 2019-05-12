Стал известен следующий соперник Пакьяо (фото)

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо сообщил, что его следующим соперником станет американец Кит Турман. Бой состоится 20 июля.
В последнем поединке 40-летний филиппинец в январе 2019 года победил единогласным решением судей Эдриена Броннера.
Всего в своей карьере Пакьяо имеет 61 победу, семь поражений и две ничьи. 30-летний Турман одержал 29 побед (22 – нокаутом).
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