Стал известен следующий соперник Пакьяо (фото) - Советский спорт
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12 мая 2019 06:22БоксСметанникова Дарья

Стал известен следующий соперник Пакьяо (фото)

Об этом филиппинский боксер сообщил в своем инстаграм.

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо сообщил, что его следующим соперником станет американец Кит Турман. Бой состоится 20 июля.

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‪The summer just got a little hotter!‬

Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

В последнем поединке 40-летний филиппинец в январе 2019 года победил единогласным решением судей Эдриена Броннера.

Всего в своей карьере Пакьяо имеет 61 победу, семь поражений и две ничьи. 30-летний Турман одержал 29 побед (22 – нокаутом).

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