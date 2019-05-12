Бой Коробова и Алима завершился вничью

В одном из главных боев вечера встречались россиянин Матвей Коробов и американец Имманувель Алим. Поединок завершился вничью. Все судьи дали 95:95, 95:95, 95:95.
«Это был отличный опыт в преддверии будущих поединков. Мне есть над чем работать, я буду это делать. Соперник провел хороший бой», - цитирует Коробова badlefthook.com.
В декабре 36-летний россиянин проиграл американцу Джермаллу Чарло в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
В активе Коробова 28 побед (14 – нокаутом), два поражения и одна ничья.
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