Бой Коробова и Алима завершился вничью - Советский спорт
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12 мая 2019 08:19БоксСметанникова Дарья

Бой Коробова и Алима завершился вничью

В американском городе Фэрфакс состоялся вечер профессионального бокса.

В одном из главных боев вечера встречались россиянин Матвей Коробов и американец Имманувель Алим. Поединок завершился вничью. Все судьи дали 95:95, 95:95, 95:95.

«Это был отличный опыт в преддверии будущих поединков. Мне есть над чем работать, я буду это делать. Соперник провел хороший бой», - цитирует Коробова badlefthook.com.

В декабре 36-летний россиянин проиграл американцу Джермаллу Чарло в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

В активе Коробова 28 побед (14 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

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