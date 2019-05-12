Берчельт во второй раз победил Варгаса и защитил пояс WBC Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт успешно защитил свой титул, победив техническим нокаутом в шестом раунде экс-чемпиона Франсиско Варгаса, у которого и отобрал чемпионский пояс два года назад.

34-летний Варгас практически не смог создать серьезных проблем своему 27-летнему сопернику: он шел вперед, оказывая давление на чемпиона, но пропускал при этом чаще, и удары Берчельта выглядели более увесистыми.

К концу шестого раунда лицо Варгаса было разбито, он продолжал пропускать удары и уже почти перестал отвечать, поэтому угол экс-чемпиона принял решение остановить поединок.