Максим Власов нокаутировал Гарсию в четвертом раунде - Советский спорт
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20 мая 2019 10:06БоксСметанникова Дарья

Максим Власов нокаутировал Гарсию в четвертом раунде

В Краснодаре состоялся вечер профессионального бокса.

Российский боксер полутяжелого веса Максим Власов одержал победу над венесуэльцем Омаром Гарсией. Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

В активе 32-летнего Власова стало 43 победы (26 – нокаутом) при трех поражениях. У 28-летнего Гарсии 14 побед (12 – нокаутом) и два поражения.

В другом поединке вечера россиянин Руслан Файфер одержал победу над украинцем Саргеем Радченко. Для 28-летнео россиянина эта победа стала 24-й в 25 боях.

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