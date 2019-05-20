Максим Власов нокаутировал Гарсию в четвертом раунде

Российский боксер полутяжелого веса Максим Власов одержал победу над венесуэльцем Омаром Гарсией. Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.
В активе 32-летнего Власова стало 43 победы (26 – нокаутом) при трех поражениях. У 28-летнего Гарсии 14 побед (12 – нокаутом) и два поражения.
В другом поединке вечера россиянин Руслан Файфер одержал победу над украинцем Саргеем Радченко. Для 28-летнео россиянина эта победа стала 24-й в 25 боях.
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