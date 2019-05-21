Тайсон Фьюри: Реванш с Уайлдером точно состоится Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри верит в то, что он снова сразится с Деонтеем Уайлдером.

«Наш реванш точно состоится. Это произойдет не в мае, июне, июле или августе. Мне рассказали, что поединок организуют в марте или апреле следующего года.

Возможно, успею провести до этого пару боев. Хочу быть активным. Мне надоело играть в чужие игры», – сказал Фьюри.

15 июня в Лас-Вегасе Фьюри сразится с немцем Томом Шварцем.

Напомним, первый бой Тайсона с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером завершился вничью, что позволило американцу сохранить пояс.