Тайсон Фьюри: Реванш с Уайлдером точно состоится - Советский спорт
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21 мая 2019 16:27БоксСпирин Дмитрий

Тайсон Фьюри: Реванш с Уайлдером точно состоится

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри верит в то, что он снова сразится с Деонтеем Уайлдером.

«Наш реванш точно состоится. Это произойдет не в мае, июне, июле или августе. Мне рассказали, что поединок организуют в марте или апреле следующего года.

Возможно, успею провести до этого пару боев. Хочу быть активным. Мне надоело играть в чужие игры», – сказал Фьюри.

15 июня в Лас-Вегасе Фьюри сразится с немцем Томом Шварцем.

Напомним, первый бой Тайсона с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером завершился вничью, что позволило американцу сохранить пояс.

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