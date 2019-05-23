Каллум Смит: Ухвачусь за возможность провести бой с Альваресом

«Канело суперзвезда бокса, и он упоминал мое имя после своего боя. Уверен, что наши команды могут встретится, и если бой можно организовать, я ухвачусь за эту возможность», - цитирует Смита Sky Sports.
1 июня Смит проведет поединок с Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом в США.
Сауль Альварес в своем последнем бою по очкам одолел американца Дэниела Джейкобса.
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