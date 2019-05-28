Усик планирует провести бой в сентябре

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, Александр Усик объявил о своем желании продолжить карьеру в тяжелом весе. На 25 мая был запланирован его поединок с известным камерунским тяжеловесом Карлосом Такамом.
Однако Усик был вынужден сняться с этого поединка из-за травмы бицепса.
В ноябре 2018 года Александр одержал досрочную победу над британцем Тони Белью.
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