Усик планирует провести бой в сентябре Чемпион мира в первом тяжелом весе по трем версиям украинец Александр Усик намерен вернуться на ринг в сентябре

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, Александр Усик объявил о своем желании продолжить карьеру в тяжелом весе. На 25 мая был запланирован его поединок с известным камерунским тяжеловесом Карлосом Такамом.

Однако Усик был вынужден сняться с этого поединка из-за травмы бицепса.

В ноябре 2018 года Александр одержал досрочную победу над британцем Тони Белью.