Бой-реванш Уайдера и Ортиса состоится 28 сентября - Советский спорт
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29 мая 2019 09:48БоксСметанникова Дарья

Бой-реванш Уайдера и Ортиса состоится 28 сентября

Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своем твиттере.

Бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом состоится 28 сентября.

Напомним, что боксеры встречались в марте 2018 года, тогда Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде.

33-летний Уайлдер в своей карьере ни разу не проигрывал, на его счету 41 победа (40 – нокаутом) и одна ничья. В активе 40-летнего кубинца Ортиса одно поражение от Уайлдера и 31 победа (26 – нокаутом).

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