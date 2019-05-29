Бой-реванш Уайдера и Ортиса состоится 28 сентября

Бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом состоится 28 сентября.
Напомним, что боксеры встречались в марте 2018 года, тогда Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде.
33-летний Уайлдер в своей карьере ни разу не проигрывал, на его счету 41 победа (40 – нокаутом) и одна ничья. В активе 40-летнего кубинца Ортиса одно поражение от Уайлдера и 31 победа (26 – нокаутом).
Вратарь – Сафонов, нападающий – Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ«Советский спорт» составил список лучших игроков чемпионата России во всех позициях. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко делится впечатлениями от Баку накануне финала второго по значимости клубного турнира Европы. Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе». Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон». Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флагГлавный тренер сборной Армении прокомментировал решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы. Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майкуБывший нападающий и главный тренер «Спартака» Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне. Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матчГлава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции. Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет. Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан «Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6-3, 6-2. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Сергей Прядкин: В РПЛ больше не будет клубов без собственных современных аренПрезидент РПЛ подвел итоги завершившегося чемпионата России. Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита». «Витесс» проиграл «Утрехту». Слуцкий уступил Адвокату место в Лиге Европы«Витесс» во главе с российским тренером не смог опередить «Утрехт» голландского мэтра в борьбе за бонусную путевку в еврокубок. Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.