Бой-реванш Уайдера и Ортиса состоится 28 сентября

Вратарь – Сафонов, нападающий – Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ «Советский спорт» составил список лучших игроков чемпионата России во всех позициях.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕ Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко делится впечатлениями от Баку накануне финала второго по значимости клубного турнира Европы.

Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй круг Обе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близок Сегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон».

Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флаг Главный тренер сборной Армении прокомментировал решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы.

Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майку Бывший нападающий и главный тренер «Спартака» Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне.

Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матч Глава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции.

Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос» Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.

Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса» В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах! Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.