Руис превзошел Джошуа по количеству точных ударов - Советский спорт
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02 июня 2019 12:33БоксСпирин Дмитрий

Руис превзошел Джошуа по количеству точных ударов

Обнародована статистика поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе по трем версиям между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Руис выбросил 206 ударов и 56 из них достигли цели (27,2%).

Джошуа выбросил 176 ударов, 47 из них оказались точными (26,7%).

Напомним, 2 июня Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок между этими соперниками может состояться в конце 2019 года в Англии.

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