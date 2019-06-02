Сергей Ковалев: Джошуа сильно недооценил Руиса - Советский спорт
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02 июня 2019 14:26Бокс

Сергей Ковалев: Джошуа сильно недооценил Руиса

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился впечатлениями от поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

- Вот это новость с утра! Вот еще один пример того, что все реально и возможно, главное верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится.

Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но он сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы,» - написал Ковалев в Instagram.

Напомним, 2 июня Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Вот это новость с утра😳 Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится! Всё сможется! 💪🏼 #Repost @boxingtv.pro ・・・ Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В седьмом раунде британец дважды побывал в нокдауне и не смог продолжить бой. ⠀ Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но он сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. ⠀ Приветствуем нового чемпиона! ⠀ #бокс #бокств

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

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