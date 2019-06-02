Сергей Ковалев: Джошуа сильно недооценил Руиса Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился впечатлениями от поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

- Вот это новость с утра! Вот еще один пример того, что все реально и возможно, главное верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится.

Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но он сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы,» - написал Ковалев в Instagram.

Напомним, 2 июня Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.