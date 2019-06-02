Николай Валуев: Многие хотели бы посмотреть реванш Джошуа и Руиса - Советский спорт
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02 июня 2019 17:16БоксГичунцев Артур

Николай Валуев: Многие хотели бы посмотреть реванш Джошуа и Руиса

Встреча завершилась нокаутом британца в седьмом раунде.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев высказался после поражения Энтони Джошуа в бою с мексиканцем Энди Руисом.

«Классика бокса с такими боксерами, как Руис, не проходит. Именно поэтому Джошуа проиграл. Тактика какое-то время себя оправдывала, но не могу сказать, что счет был в чью-то пользу конкретно в течение первых раундов.

Карьера Джошуа будет продолжаться. Если в контракте запланирован матч-реванш, то он будет. Интерес со стороны промоутеров будет большой. У Руиса будет возможность доказать, что эта победа неслучайна, а Джошуа – что это было именно так. Много людей хотели бы посмотреть этот бой.

Джошуа заслуженно был главным тяжеловесом планеты. Матч-реванш придется проводить в ключе полного доминирования на ринге. С Руисом такая ситуация невозможна. У него атакующая манера боя. Если Джошуа будет с ним сближаться, то будет выходить на удобную для Руиса дистанцию.

С виду Руис довольно грузный, но достаточно быстрый. Возможно, команда Джошуа недооценила соперника. Не было доминирования на ринге, он берег силы, а в итоге это обернулось для него не той монетой», – цитирует Валуева «Чемпионат».

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