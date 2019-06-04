Сергей Кузьмин: С первых раундов Джошуа не может подобрать ключики к Руису Джошуа потерпел поражения от Руиса.

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса.

– Поединок получился насыщенным разными событиями. Особенно в третьем раунде, когда Энтони Джошуа потряс Энди Руиса, а затем и Руис отправил Джошуа в нокдаун. Я считаю, что это ключевой момент. Джошуа допустил ошибку, когда «полетел» так откровенно добивать соперника.

Таких боксеров как Руис в мире хватает. Неуклюжее телосложение и детское лицо. Чисто психологически думаешь, что против тебя выходит какой-то ребенок. Это могло повлиять на настрой Энтони, хотя чемпион такого уровня должен был разобрать соперника и знать, что делать нужно, а что делать нельзя.

Но с первых раундов мы увидели, что Джошуа не может подобрать ключики к Энди, за исключением момента с нокдауном в третьем раунде.