Руис хочет, чтобы реванш с Джошуа прошел в Мексике - Советский спорт
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04 июня 2019 11:04БоксСметанникова Дарья

Руис хочет, чтобы реванш с Джошуа прошел в Мексике

Джошуа потерпел поражения от Руиса.

2 июня Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Мексиканский боксер признался, что хотел бы провести бой-реванш с британцем у себя на родине.

«Мне хочется, чтобы реванш с Джошуа состоялся. Для начала мне надо обсудить это с моей командой. Было бы здорово, если реванш состоялся в Мексике, где никогда не было чемпиона в тяжелом весе», - цитирует Руиса Sky Sports.

По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок между этими соперниками может состояться в конце 2019 года в Англии.

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