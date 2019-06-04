Руис хочет, чтобы реванш с Джошуа прошел в Мексике

2 июня Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
Мексиканский боксер признался, что хотел бы провести бой-реванш с британцем у себя на родине.
«Мне хочется, чтобы реванш с Джошуа состоялся. Для начала мне надо обсудить это с моей командой. Было бы здорово, если реванш состоялся в Мексике, где никогда не было чемпиона в тяжелом весе», - цитирует Руиса Sky Sports.
По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок между этими соперниками может состояться в конце 2019 года в Англии.
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