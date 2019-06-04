Леннокс Льюис: Джошуа нужно сменить тренера

«Нельзя, чтобы к поступлению в университет тебя готовил учитель младших классов. Тебе нужен кто-то более матерый. Это не значит, что Роб Маккракен — плохой тренер. Но, возможно, стилистически он не подходит Джошуа.
Моим тренером был Стюард. Он отлично знал, как использовать мою антропометрию и навыки. Он научил меня всему, что мне следовало знать.
Почему я считаю, что Маккракен не подходит Джошуа? Потому что они оказались абсолютно не готовы к тому, что им предложил Руис», – сказал Льюис.
Напомним, в минувший уик-энд Энтони Джошуа досрочно проиграл американцу мексиканского происхождения Энди Руису в Нью-Йорке и потерял чемпионские пояса WBA. WBO и IBF.
Ожидается, что повторный поединок между этими соперниками состоится до конца 2019 года в Великобритании.
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