Тони Белью: В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся карьера - Советский спорт
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05 июня 2019 14:18БоксСпирин Дмитрий

Тони Белью: В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся карьера

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился своим видением перспектив Энтони Джошуа.

«В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся его дальнейшая карьера.

Если он победит – что он может сделать, то бой с Деонтеем Уайлдером станет еще дороже», – сказал Белью.

1 июня Энтони Джошуа неожиданно проиграл Энди Руису и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Промоутер Эдди Хирн анонсировал повторный поединок между этими соперниками. Он должен состояться до конца 2019 года в Великобритании.

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