Тони Белью: В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся карьера

«В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся его дальнейшая карьера.
Если он победит – что он может сделать, то бой с Деонтеем Уайлдером станет еще дороже», – сказал Белью.
1 июня Энтони Джошуа неожиданно проиграл Энди Руису и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Промоутер Эдди Хирн анонсировал повторный поединок между этими соперниками. Он должен состояться до конца 2019 года в Великобритании.
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