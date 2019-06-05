Тони Белью: В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся карьера Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился своим видением перспектив Энтони Джошуа.

«В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся его дальнейшая карьера.

Если он победит – что он может сделать, то бой с Деонтеем Уайлдером станет еще дороже», – сказал Белью.

1 июня Энтони Джошуа неожиданно проиграл Энди Руису и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Промоутер Эдди Хирн анонсировал повторный поединок между этими соперниками. Он должен состояться до конца 2019 года в Великобритании.