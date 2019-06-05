Победитель боя Бриедис - Гловацки станет чемпионом WBC в первом тяжелом весе - Советский спорт
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05 июня 2019 14:54БоксСпирин Дмитрий

Победитель боя Бриедис - Гловацки станет чемпионом WBC в первом тяжелом весе

Победитель полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии между латвийцем Майрисом Бриедисом и поляком Кшиштофом Гловацким станет чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе.

Об этом агентству «РИА Новости» сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Поединок Бриедис - Гловацки состоится 15 июня в Риге.

Напомним, Майрис Бриедис уже владел чемпионским поясом WBC в 2017-2018 годах.

Украинец Александр Усик по решению руководства WBC получил статус «чемпиона в отпуске».

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