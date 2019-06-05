Победитель боя Бриедис - Гловацки станет чемпионом WBC в первом тяжелом весе

Об этом агентству «РИА Новости» сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.
Поединок Бриедис - Гловацки состоится 15 июня в Риге.
Напомним, Майрис Бриедис уже владел чемпионским поясом WBC в 2017-2018 годах.
Украинец Александр Усик по решению руководства WBC получил статус «чемпиона в отпуске».
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