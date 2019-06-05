Джошуа не будет менять тренера после поражения от Руиса

«Поражение не изменило меня, мое отношение к тренировкам, мой настрой, мои идеалы. Я по-прежнему лоялен этим людям - моему тренеру Робу Маккракену, моему тренеру в любительском боксерском клубе «Финчли».
Я собираюсь и дальше работать с ними, они способны научить меня всему, что мне нужно знать. Они проделали со мной великолепную работу не только на боксерском ринге, но и в человеческом плане, что еще важнее. Я обязан им развитием своей личности. Эти люди со мной уже много лет», - заявил Джошуа.
1 июня Энтони Джошуа потерпел неожиданное досрочное поражение в бою с Энди Руисом и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Ранее экс-чемпион мира Леннокс Льюис посоветовал Джошуа сменить наставника.
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