Усик лишен чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе - Советский спорт
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06 июня 2019 10:14БоксСпирин Дмитрий

Усик лишен чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе

Украинец Александр Усик потерял чемпионский титул WBO в первом тяжелом весе.

По решению руководства WBO, титул перешел к временному чемпиону мира по версии организации поляку Кшиштофу Гловацки.

Ранее Александр Усик получил статус «чемпиона в отпуске» по версии WBC, а основной пояс, объявленный вакантным, будет выставлен в бою Гловацки с Майрисом Бриедисом.

32-летний Усик не выходил на ринг с момента победы над Тони Беллью в ноябре прошлого года. Он пока сохраняет за собой титул чемпиона мира IBF.

Отметим, что украинский боксер заявлял о намерении продолжить карьеру в тяжелом весе.

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