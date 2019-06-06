Усик лишен чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе

По решению руководства WBO, титул перешел к временному чемпиону мира по версии организации поляку Кшиштофу Гловацки.
Ранее Александр Усик получил статус «чемпиона в отпуске» по версии WBC, а основной пояс, объявленный вакантным, будет выставлен в бою Гловацки с Майрисом Бриедисом.
32-летний Усик не выходил на ринг с момента победы над Тони Беллью в ноябре прошлого года. Он пока сохраняет за собой титул чемпиона мира IBF.
Отметим, что украинский боксер заявлял о намерении продолжить карьеру в тяжелом весе.
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