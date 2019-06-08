41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину - Советский спорт
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08 июня 2019 10:59БоксСпирин Дмитрий

41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда проиграл 32-летнему американцу Клетусу Селдину.

Селдин одержал победу в 11-м раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут. Джуда выразил недовольство решением судьи и покинул ринг, не дожидаясь официального объявления победителя.

Вместе с этой победой Селдин завоевал вакантный пояс NABA в первом полусреднем весе.

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