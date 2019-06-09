Вальдес защитил титул WBO в полулегком весе, победив Санчеса

В ночь с 8 на 9 июня Вальдес встретился с американцем Джейсоном Санчесом.
Мексиканец владел значительным преимуществом, а в пятом раунде отправил соперника на настил ринга.
По итогам 12 раундов единогласным решением судей победа была присуждена Оскару: 117:110, 118:109 и 118:109. Он защитил титул уже в шестой раз.
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