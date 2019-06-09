Вальдес защитил титул WBO в полулегком весе, победив Санчеса - Советский спорт
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09 июня 2019 10:30БоксСпирин Дмитрий

Вальдес защитил титул WBO в полулегком весе, победив Санчеса

Мексиканец Оскар Вальдес успешно защитил чемпионский пояс WBO в полулегком весе.

В ночь с 8 на 9 июня Вальдес встретился с американцем Джейсоном Санчесом.

Мексиканец владел значительным преимуществом, а в пятом раунде отправил соперника на настил ринга.

По итогам 12 раундов единогласным решением судей победа была присуждена Оскару: 117:110, 118:109 и 118:109. Он защитил титул уже в шестой раз.

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