Украинец Гвоздик может встретиться с россиянами Бетербиевым или Ковалевым

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести объединительный бой с чемпионом мира IBF Артуром Бетербиевым или чемпион мира по версии WBO Сергеем Ковалевым. По словам эксперта Майка Коппинджера, бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года.

Гвоздик выиграл все 17 боев на профессиональном ринге. У Ковалева 33 победы и одна ничья в 37 поединках, у Бетербиева – 14 побед в 14 встречах на ринге.

Top Rank is looking to stage a light heavyweight title unification fight (they promote Oleksandr Gvozdyk, Artur Beterviev & Sergey Kovalev) on ESPN following Thanksgiving, a source tells The Athletic. Fight will feature two of three names above and land Friday or Saturday