Украинец Гвоздик может встретиться с россиянами Бетербиевым или Ковалевым Украинец может подраться с россиянином.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести объединительный бой с чемпионом мира IBF Артуром Бетербиевым или чемпион мира по версии WBO Сергеем Ковалевым. По словам эксперта Майка Коппинджера, бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года.

Гвоздик выиграл все 17 боев на профессиональном ринге. У Ковалева 33 победы и одна ничья в 37 поединках, у Бетербиева – 14 побед в 14 встречах на ринге.