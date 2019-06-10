Украинец Гвоздик может встретиться с россиянами Бетербиевым или Ковалевым - Советский спорт
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10 июня 2019 22:42БоксКоноплев Александр

Украинец Гвоздик может встретиться с россиянами Бетербиевым или Ковалевым

Украинец может подраться с россиянином.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести объединительный бой с чемпионом мира IBF Артуром Бетербиевым или чемпион мира по версии WBO Сергеем Ковалевым. По словам эксперта Майка Коппинджера, бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года.

Гвоздик выиграл все 17 боев на профессиональном ринге. У Ковалева 33 победы и одна ничья в 37 поединках, у Бетербиева – 14 побед в 14 встречах на ринге.

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