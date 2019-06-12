Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником» В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко на вечере профессионального бокса в Германии.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал украинского боксера Владимира Кличко, с которым дрался в 2015 году и одержал победу.

«Он был плох в свои лучшие года, Кличко – жалкий неудачник. Я буду преследовать его всю жизнь, буду сниться в кошмарах, я же надрал ему задницу.

Я чувствую, что он всегда будет помнить то поражение и ненавидеть меня. Мне интересно, что он сказал, когда Джошуа проиграл Руису – маленькому толстячку», - цитирует Фьюри IFL TV.

1 июня Энтони Джошуа потерпел неожиданное досрочное поражение в бою с Энди Руисом и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.