Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником» - Советский спорт
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12 июня 2019 10:32БоксСметанникова Дарья

Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»

В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко на вечере профессионального бокса в Германии.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал украинского боксера Владимира Кличко, с которым дрался в 2015 году и одержал победу.

«Он был плох в свои лучшие года, Кличко – жалкий неудачник. Я буду преследовать его всю жизнь, буду сниться в кошмарах, я же надрал ему задницу.

Я чувствую, что он всегда будет помнить то поражение и ненавидеть меня. Мне интересно, что он сказал, когда Джошуа проиграл Руису – маленькому толстячку», - цитирует Фьюри IFL TV.

1 июня Энтони Джошуа потерпел неожиданное досрочное поражение в бою с Энди Руисом и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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