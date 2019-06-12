Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал украинского боксера Владимира Кличко, с которым дрался в 2015 году и одержал победу.
«Он был плох в свои лучшие года, Кличко – жалкий неудачник. Я буду преследовать его всю жизнь, буду сниться в кошмарах, я же надрал ему задницу.
Я чувствую, что он всегда будет помнить то поражение и ненавидеть меня. Мне интересно, что он сказал, когда Джошуа проиграл Руису – маленькому толстячку», - цитирует Фьюри IFL TV.
1 июня Энтони Джошуа потерпел неожиданное досрочное поражение в бою с Энди Руисом и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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