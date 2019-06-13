Александр Усик: Не хочу драться с Поветкиным, будет политическая грязь с обеих сторон

«Промоутеры обсуждали бой с Поветкиным. Но мне кажется, все сильно переводят в какую-то политику.
Я не хочу боксировать с Александром. Будет грязь с обеих сторон – именно политическая, а не спортивная», – сказал Усик.
Ожидается, что будущей осенью Александр Усик проведет свой дебютный поединок в тяжелом весе. Его оппонентом может стать Карлос Такам.
Ранее Усик был лишен чемпионских поясов WBC и WBO в первом тяжелом весе.
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