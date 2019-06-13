Александр Усик: Не хочу драться с Поветкиным, будет политическая грязь с обеих сторон - Советский спорт
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13 июня 2019 12:01БоксСпирин Дмитрий

Александр Усик: Не хочу драться с Поветкиным, будет политическая грязь с обеих сторон

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему он не заинтересован в поединке с Александром Поветкиным.

«Промоутеры обсуждали бой с Поветкиным. Но мне кажется, все сильно переводят в какую-то политику.

Я не хочу боксировать с Александром. Будет грязь с обеих сторон – именно политическая, а не спортивная», – сказал Усик.

Ожидается, что будущей осенью Александр Усик проведет свой дебютный поединок в тяжелом весе. Его оппонентом может стать Карлос Такам.

Ранее Усик был лишен чемпионских поясов WBC и WBO в первом тяжелом весе.

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