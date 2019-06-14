Тайсон обвинил жену в измене с Брэдом Питтом

Известный голливудский актер Брэд Питт на заре своей карьеры имел неприятную встречу с Майком Тайсоном, утверждает боксер в своих мемуарах. Спортсмен заподозрил свою тогдашнюю жену Робин Гивенс в интимной близости с будущей кинозвездой. Сама Гивенс все отрицает.
– Майк вроде заявляет, что застал нас с Брэдом в постели? Такого не было. Мы с Питтом возвращались с пресс-показа какого-то фильма. Брэд не умолял Майка не бить его. Разве это похоже на Брэда? Нет, у него есть достоинство. Ничего такого не было, – передает слова Гивенс Metro.
Тайсон и Гивенс были женаты с февраля 1988 по май 1989 года.
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