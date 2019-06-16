Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца - Советский спорт
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16 июня 2019 07:14Бокс

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри в США в рейтинговом поединке нокаутировал немца Тома Шварца.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Во втором раунде Фьюри сломал сопернику нос. В результате в конце раунда два точных удара вынудили Шварца опуститься на одно колено. Рефери Кенни Бейлисс отсчитал нокдаун. Шварц выразил намерение продолжить бой. Фьюри загнал соперника в угол и стал наносить серийные удары. Поскольку немец не отвечал на атаки соперника, Бейлисс остановил бой, объявив победу Фьюри техническим нокаутом.

Для британца эта победа стала 28-й в карьере (20 досрочно). Также на его счету одна ничья. Шварц потерпел первое поражение в карьере. Ранее он одержал 24 победы (16 досрочно).

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