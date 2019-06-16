Поединок Ковалев - Ярд пройдет в сентябре в России

«У нас прошла встреча. Мы договорились о том, что поединок пройдет в России в сентябре. Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея, а также с промоутером Ярда Фрэнком Уорреном. Намерены подписать новый контракт», — цитирует главу компании Top Rank Боба Арума Boxingnews24.
Изначально поединок Ковалева с британцем Энтони Ярдом должен был состояться 29 июня в Челябинске, но лагерь британского боксера настоял на переносе боя.
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