Тайсон Фьюри: Я устрою охоту на Уайлдера - Советский спорт
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16 июня 2019 10:01БоксСпирин Дмитрий

Тайсон Фьюри: Я устрою охоту на Уайлдера

Британец Тайсон Фьюри дал комментарий после своей победы над немцем Томом Шварцем.

«Я перешел в левостороннюю стойку и поймал Шварца прямым левым ударом. Он бы срубил любого оппонента. Линейный чемпион вернулся. Я готов драться с кем угодно.

Что я планирую дальше? Я намерен драться 21 сентября или 5 октября. А затем, уже в следующем году, я устрою охоту на Деонтея Уайлдера», – заявил Фьюри.

Напомним, Фьюри победил Шварца техническим нокаутом во втором раунде.

Первый поединок Фьюри с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером завершился ничьей.

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