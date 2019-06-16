Тайсон Фьюри: Я устрою охоту на Уайлдера Британец Тайсон Фьюри дал комментарий после своей победы над немцем Томом Шварцем.

«Я перешел в левостороннюю стойку и поймал Шварца прямым левым ударом. Он бы срубил любого оппонента. Линейный чемпион вернулся. Я готов драться с кем угодно.

Что я планирую дальше? Я намерен драться 21 сентября или 5 октября. А затем, уже в следующем году, я устрою охоту на Деонтея Уайлдера», – заявил Фьюри.

Напомним, Фьюри победил Шварца техническим нокаутом во втором раунде.

Первый поединок Фьюри с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером завершился ничьей.