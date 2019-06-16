Президент WBA: Нельзя судить о боксерах по внешности - Советский спорт
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16 июня 2019 14:45БоксСпирин Дмитрий

Президент WBA: Нельзя судить о боксерах по внешности

Президент WBA Жилберто Мендоса прокомментировал победу Энди Руиса над Энтони Джошуа.

«Его поражение шокировало весь мир, это стало сюрпризом и для меня, и уроком всем, что никогда нельзя недооценивать своих оппонентов и судить боксеров по внешнему виду.

Энди Руис показал, что он отличный боец с отличной стратегией и быстрыми руками. Он четырежды отправлял Джошуа на настил ринга. Он изменил всю картину в тяжелом весе», - цитирует Мендосу агентство «Р-Спорт».

Напомним, 1 июня в Нью-Йорке Энди Руис одержал досрочную победу над Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO.

Ожидается, что до конца 2019 года боксеры встретятся снова.

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