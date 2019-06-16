Президент WBA: Нельзя судить о боксерах по внешности

«Его поражение шокировало весь мир, это стало сюрпризом и для меня, и уроком всем, что никогда нельзя недооценивать своих оппонентов и судить боксеров по внешнему виду.
Энди Руис показал, что он отличный боец с отличной стратегией и быстрыми руками. Он четырежды отправлял Джошуа на настил ринга. Он изменил всю картину в тяжелом весе», - цитирует Мендосу агентство «Р-Спорт».
Напомним, 1 июня в Нью-Йорке Энди Руис одержал досрочную победу над Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO.
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