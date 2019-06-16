Юрий Кашинский: Отбоксировал сегодня на двойку, хоть и победил

«Я давно не боксировал, много времени прошло с моего последнего боя. Хотя во время подготовки я много спарринговал. Если сказать честно, сегодны я на двойку отбоксировал. Этого соперника надо было спокойно проходить. Даже когда до судейского решения дошло, я не был уверен, что мне победу отдадут. Если бы дали ничью, я бы согласился», - заявил Юрий Кашинский.
Бой Кашинский-Вотран проходил в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, главное событие которого бой Дмитрия Кудряшова против Илунгу Макабу.
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