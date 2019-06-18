Энтони Джошуа: Хотел бы я снова драться с легкими оппонентами - Советский спорт
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18 июня 2019 10:39БоксСпирин Дмитрий

Энтони Джошуа: Хотел бы я снова драться с легкими оппонентами

Британский тяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал победу соотечественника Тайсона Фьюри над Томом Шварцем.

«Я бы мог сейчас говорить всякую дрянь, но Фьюри победил, хорошая работа. Я бы хотел вновь драться с легкими оппонентами. На каком там месте Шварц? На 56-м в рейтинге. Так зачем я стараюсь и делаю всю эту хрень, если вы понимаете, о чем я», - цитирует Джошуа «Газета.ру».

Напомним, на прошлой неделе экс-чемпион мира Тайсон Фьюри во втором раунде нокаутировал немца Тома Шварца.

Ранее Энтони Джошуа проиграл американцу мексиканского происхождения Энди Руису и уступил ему чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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