Энтони Джошуа: Хотел бы я снова драться с легкими оппонентами

«Я бы мог сейчас говорить всякую дрянь, но Фьюри победил, хорошая работа. Я бы хотел вновь драться с легкими оппонентами. На каком там месте Шварц? На 56-м в рейтинге. Так зачем я стараюсь и делаю всю эту хрень, если вы понимаете, о чем я», - цитирует Джошуа «Газета.ру».
Напомним, на прошлой неделе экс-чемпион мира Тайсон Фьюри во втором раунде нокаутировал немца Тома Шварца.
Ранее Энтони Джошуа проиграл американцу мексиканского происхождения Энди Руису и уступил ему чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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