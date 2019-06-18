Бой Ковалева и Ярда может пройти 14 сентября в Челябинске

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев готовится вернуться на ринг. Его представитель заявил, что в эти дни ведутся переговоры об организации боя против британца Энтони Ярда.
«Бой может пройти 14 сентября в Челябинске. Идут переговоры, в том числе со стороной соперника», – заявил ТАСС представитель россиянина.
Отметим, что Ярд за всю карьеру одержал 18 побед (17 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
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