Гуламирян стал следующим соперником Дениса Лебедева - Советский спорт
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20 июня 2019 21:38БоксГичунцев Артур

Гуламирян стал следующим соперником Дениса Лебедева

Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денис Лебедев проведет поединок с французом Арсеном Гуламиряном. Дата и место поединка определят позднее.

Напомним, 31-летний Гуламирян является обладателем пояса регулярного чемпиона организации. Он провел на профессиональном ринге 24 боя, 16 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

Что касается 39-летнего Лебедева, то выиграл 32 поединка (23 – нокаутом) и потерпел 2 поражения.

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