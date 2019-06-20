Гуламирян стал следующим соперником Дениса Лебедева Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денис Лебедев проведет поединок с французом Арсеном Гуламиряном. Дата и место поединка определят позднее.

Напомним, 31-летний Гуламирян является обладателем пояса регулярного чемпиона организации. Он провел на профессиональном ринге 24 боя, 16 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

Что касается 39-летнего Лебедева, то выиграл 32 поединка (23 – нокаутом) и потерпел 2 поражения.