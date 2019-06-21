Поветкин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии - Советский спорт
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21 июня 2019 18:02БоксКоноплев Александр

Поветкин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии

35-й бой Поветкина пройдет в июле.

Компания World of Boxing Promotion сообщила, что россиянин Александр Поветкин проведет свой следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии. Его соперником может стать американец Скотт Александер.

В главном поединке вечера встретятся экс-чемпион мира Амир Хан и индийский боксер Нерадж Гоят.

В активе 39-летнего Поветкина 34 победы и два поражения – от Владимира Кличко и Энтони Джошуа. У Александера 14 побед, три поражения и две ничьи.

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💥Александр Поветкин (34-2, 24 КО) проведет свой следующий поединок 12 июля в Саудовской Аравии.💥🥊 ⠀ Поединок Поветкина станет частью большого вечера бокса в Джидде на новой спортивной арене King Abdullah Sports City вместимостью 60 тысяч человек. В главном бою вечера выступят экс-чемпион мира Амир Хан и индийский боксер Нерадж Гоят. Соперник россиянина будет объявлен позднее. ⠀ 💥Alexander Povetkin (34-2, 24 KOs) will hold his next fight on July 12 in Saudi Arabia. 💥🥊 ⠀ Poverkin’s fight will be part of a great event of boxing in Jeddah which takes place in the new sports arena “ King Abdullah Sports City” with a capacity of 60 thousands people. In the main event will perform the ex-world champion Amir Khan and the Indian boxer Neraj Goyat. Povetkin’s rival will be announced later.

Публикация от World Of Boxing Promotions (@worldofboxingpromotions)

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