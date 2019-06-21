Поветкин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии

Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак» Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.

Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу 23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.

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Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

Осторожный и взвешенный оптимизм Главный редактор «Советского спорта» делится своими впечатлениями от встречи с президентом РФС.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

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Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.