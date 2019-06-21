Поветкин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии

Компания World of Boxing Promotion сообщила, что россиянин Александр Поветкин проведет свой следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии. Его соперником может стать американец Скотт Александер.
В главном поединке вечера встретятся экс-чемпион мира Амир Хан и индийский боксер Нерадж Гоят.
В активе 39-летнего Поветкина 34 победы и два поражения – от Владимира Кличко и Энтони Джошуа. У Александера 14 побед, три поражения и две ничьи.
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