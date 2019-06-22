Валуев ведет борьбу с опухолью головного мозга

«Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой.
Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. Российский профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца вычистить опухоль, поскольку там проходят очень важные сосуды головного мозга. Он принял правильное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», - рассказал Валуев в эфире телеканала «ТВ Центр».
С 2005 по 2007 и в 2009 году Николай Валуев владел чемпионским поясом WBA в тяжелом весе.
На профессиональном ринге он одержал 50 побед и потерпел 2 поражения (от Руслана Чагаева и Дэвида Хэя).
В настоящий момент Валуев является депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия».
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