WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе

Последний бой Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда украинец нокаутировал Тони Белью.
Напомним, 1 июня американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.
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