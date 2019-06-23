WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе - Советский спорт
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23 июня 2019 09:01БоксСпирин Дмитрий

WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик назначен обязательным претендентом на титульный бой в тяжелом весе.

Последний бой Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда украинец нокаутировал Тони Белью.

Напомним, 1 июня американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.

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