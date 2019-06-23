Тайсон Фьюри: Вам придется терпеть меня еще лет 10 Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри намерен провести много лет на ринге.

«Планирую боксировать до тех пор, пока смогу. Сейчас чувствую себя отлично, поэтому хочу продолжать драться. А о пенсии вовсе не думаю. Какая пенсия? Мне только недавно перевалило за 30. Так что, боюсь, у меня еще впереди минимум 10 лет карьеры. И вам придется меня потерпеть», - заявил Фьюри.

Напомним, в последнем поединке Тайсон Фьюри во втором раунде нокаутировал тяжеловеса из Германии Тома Шварца.

Ожидается, что вскоре он проведет второй бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщил промоутер Боб Арум. Их первая встреча завершилась вничью.