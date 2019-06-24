Ригондо нокаутировал Сеху и стал обязательным претендентом WBC (видео) Двукратный олимпийский чемпион кубинец Гильермо Ригондо одержал досрочную победу на мексиканцем Хулио Сехой.

Поединок был остановлен в концовке восьмого раунда после того, как Гильермо отправил соперника на настил ринга ударом слева.

38-летний Ригондо получил звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).