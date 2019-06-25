Береговая охрана и спасатели эвакуировали семью Кличко с загоревшейся яхты Украинец устроил прогулку на яхте в Испании.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал, чем закончилась его прогулка на арендованной яхте в Испании.

Во время отдыха семьи Кличко с друзьями судно загорелось, из-за чего пришлось вызывать береговую охрану и спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.

«Будьте осторожны в том, чего вы хотите, – написал 43-летний украинец в твиттере. – Судьба исполнила мое желание, когда я захотел немного адреналина.

Наше прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилось тем, что она загорелась. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и спасателями. Не беспокойтесь, с нами все в порядке».